Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, il nuovo trailer svela il clan Banu Haqim

Durante il PC Gaming Show: Most Wanted, abbiamo assistito a un breve reveal del terzo clan giocabile in arrivo in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, previsto per l'autunno 2024. Sebbene i primi due svelati erano apparsi nell'originale Bloodlines (parliamo dei Brujah e dei Tremere), quello annunciato è nuovo per la saga. Parliamo dei Banu Haqim.

"Rendere Phyre un Banu Haqim cambia il modo in cui i giocatori si avvicinano al combattimento, offrendo una prospettiva unica al mondo del gioco", ha dichiarato Alex Skidmore, direttore creativo del progetto presso gli sviluppatori di The Chinese Room. "I giocatori devono affrontare gli incontri con attenzione per sfruttare al meglio i doni di questo clan, mettendo a segno i loro colpi con finezza e precisione per raggiungere i loro obiettivi. Questi Kindred sono pazienti e attenti, il che li rende ideali per i giocatori che cercano un'esperienza strategica".