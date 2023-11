Like a Dragon: Infinite Wealth, un trailer della storia dal PC Gaming Show

Like a Dragon: Infinite Wealth è stato mostrato da SEGA al PC Gaming Show con un nuovo, emozionante trailer della storia che fa una carrellata dei personaggi e degli scenari che troveremo nel nuovo capitolo della serie.

In uscita il 26 gennaio su PC, PlayStation e Xbox, Like a Dragon: Infinite Wealth vedrà Ichiban partire per le Hawaii in cerca di sua madre e lì incontrare una sua vecchia conoscenza, nientemeno che Kazuma Kiryu.