Baldur's Gate 3, tutti ci giocano ma quanti lo finiscono? Larian Studios svela i dati

Baldur's Gate 3 è un successo, questo lo sappiamo, e pare che un po' tutti lo stiano giocando. Si tratta però anche di un gioco impegnativo e una domanda pare scontata: quanti hanno effettivamente finito il gioco? La risposta arriva da Larian Studios che ha annunciato che oltre 1,3 milioni di giocatori hanno completato l'acclamato RPG dal suo lancio.

Purtroppo non abbiamo modo di fare un calcolo preciso di quanti, in percentuale, abbiano (già) completato una partita di Baldur's Gate 3. I dati di vendita non sono stati rivelati, infatti, ma l'amministratore delegato Swen Vincke ha confermato che il gioco ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in accesso anticipato, un numero che certamente sarà cresciuto di molto dopo il lancio della versione completa.

Si tratta del secondo più grande lancio su Steam di quest'anno e ha fatto sì che i ricavi gaming di Wizards of the Coast aumentassero del 133% rispetto all'anno precedente.