SPINE, uno spettacolare action alla Sifu presentato con un trailer

Si tratta per certi versi di un'esperienza simile a quella del brutale e bellissimo Sifu , una dichiarazione d'amore nei confronti dei film di arti marziali ambientato in uno scenario cyberpunk, futuristico e decadente.

SPINE è il nuovo, spettacolare action game sviluppato da Nekki per PC, presentato con un trailer durante il PC Gaming Show. Nel gioco vestiamo i panni di Redline, un'abile combattente che si fa largo fra orde di nemici a suon di pugni e fendenti.

I primi dettagli

Impegnati a lottare per la libertà fra le strade di un posto controllato dalle corporazioni, in SPINE potremo godere di un'esperienza che fonde insieme scontri a fuoco e meccaniche picchiaduro per consegnarci qualcosa di davvero emozionante.

Accompagnati da un impianto cibernetico dotato di intelligenza artificiale, Spine appunto, ci troveremo a passare da una coreografia all'altra, ammirando la grafica mossa dal potente Unreal Engine 5 mentre cerchiamo di sopravvivere all'ennesimo scontro.