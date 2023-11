Everywhere, il nuovo trailer ci racconta cosa sia il gioco e come funziona in pratica

Al PC Gaming Show: Most Wanted 2023 è stato nuovamente mostrato Everywhere, il gioco che è un po' tutto e punterà sulla creatività dei suoi utenti. Durante l'evento, con un video pre-registrato, membri di punta di Build a Rocket Boy hanno raccontato vari dettagli del gioco, spiegando cosa sia e cosa possiamo aspettarci. Il team ha anche parlato con PC Games e gli spiegato come funziona il gioco.

Come viene spiegato, nel suo cuore Everywhere ha la struttura di un gioco d'azione in terza persona. Troveremo matchmaking multigiocatore, abiti sbloccabili, la possibilità di guidare e non solo. Ma il vero focus sarà nella generazione di contenuti da parte degli utenti.

Partendo dall'hub noto come Utropia city, dove troveremo negozi in-game, musei e anche in cinema, potremo lanciarci verso diversi biomi da esplorare, zone a mondo aperto con anche portali che mandano verso livelli pre-costruiti.

Con "Arcadia", invece, i giocatori possono creare nuovi livelli. Si potrà definire l'IA dei personaggi, creare sistemi di illuminazione, cambiare l'audio, posizionare oggetti, scrivere codice e non solo. In breve, dovremo creare livelli, senza però la possibilità di scolpire modelli 3D (cosa presente ad esempio in Dreams di PlayStation). Sarà anche possibile inserire i portali di accesso ai livelli dentro altri livelli.