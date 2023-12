Hogwarts Legacy è il gioco più completato del 2023, per HowLongToBeat

Il sito HowLongToBeat ha pubblicato la classifica dei giochi più ultimati del 2023 , secondo i suoi dati (che come sappiamo sono forniti direttamente dagli utenti). Al primo posto troviamo Hogwarts Legacy , che si conferma non solo essere una delle maggiori hit dell'anno corrente, ma anche un titolo molto amato da chi lo ha acquistato.

Tante hit

La classifica di HowLongToBeat

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è piazzato in seconda posizione. Considerando che dovrebbe aver ampiamente superato i 20 milioni di copie vendute, è difficile stupirsene.

Al terzo posto troviamo il remake di Resident Evil 4, seguito da una delle sorprese dell'anno, Hi-Fi Rush di Tango Gameworks. Al quinto posto troviamo l'esclusiva temporale di PS5 Final Fantasy 16, mentre al sesto Marvel's Spider-Man 2. Seguono Super Mario Bros. Wonder, Baldur's Gate 3, Dead Space (il remake) e Star Wars Jedi: Survivor.

Purtroppo HowLongToBeat non fornisce il contesto della classifica. Quindi non sappiamo in quanti abbiano effettivamente finito i giochi della top 10 e, naturalmente, quale sia la loro percentuale rispetto agli acquirenti. Considerate che stiamo parlando di un sito che raccoglie dati sulla durata dei videogiochi, quindi chi ci inserisce dati sopra è perché solitamente è arrivato alla fine di un gioco.

Nondimeno la classifica è interessante perché di fatto rende conto di quali sono state le maggiori hit dell'anno 2023, con Hogwarts Legacy in testa.