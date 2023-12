ARK: Survival Ascended, un trailer per la storia del Sopravvissuto

ARK: Survival Ascended si mostra con un trailer dedicato alla storia del Sopravvissuto , ovverosia il personaggio che avremo modo di controllare nel gioco e che si ritrova su questa misteriosa isola abitata dai dinosauri, senza sapere come ci sia finito e perché.

Quando arriva il nuovo capitolo?

Lanciato un po' a sorpresa, il remake dell'originale ARK è servito al team di sviluppo per rilanciare l'esperienza alla luce di lavori più complessi del previsto per quanto riguarda ARK 2, in uscita verso la fine del 2024 stando alle attuali previsioni dello studio.

È tuttavia il caso di ricordare che ARK 2 è stato presentato ai Game Awards 2020, dunque dal reveal al lancio ufficiale saranno passati esattamente quattro anni.