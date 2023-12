Epic Games Store: il gioco gratis del 23 dicembre potrebbe essere già stato indovinato

Come vi abbiamo già segnalato, oggi è stato reso disponibile un nuovo gioco gratis sull'Epic Games Store. Sarà accessibile solo per 24 ore e domani, 23 dicembre 2023, avremo modo di ottenerne un altro. Quale sarà? Per ora non è noto, né in via ufficiale né tramite i soliti leaker. Ci sono però alcune ipotesi basate sugli indizi condivisi da Epic Games.

billbil-kun, il principale leaker che da anni svela i giochi di PS Plus ed Epic Games Store, ha detto la propria a riguardo. Precisando che si tratta in questo caso di una sua ipotesi e non di una informazione "sicura", billbil-kun pensa che si possa trattare di un bundle di Quake, con le versione Enhanced dei primi due capitoli.

Il ragionamento è basato sui colori usati per l'immagine del gioco misterioso di domani, che potete vedere in cima alla notizia. Lo scorso anno Epic Games Store usava dei simboli per indicare quale gioco fosse in arrivo, ma quest'anno solo i colori sono d'aiuto. Il verde dell'immagine richiama quello di Quake.