Epic Games Store: il gioco gratis del 22 dicembre 2023 è stato svelato

In questo periodo festivo, Epic Games Store sta riproponendo la sua iniziativa "un gioco gratis ogni 24 ore". Questo significa che ogni giorno avremo accesso a un nuovo gioco, ma anche che avremo solo una giornata per reclamarlo e aggiungerlo alla nostra libreria, così da avervi accesso per sempre. Il gioco di oggi, 22 dicembre 2023, è art of rally.

Potete trovare il gioco gratis di oggi a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher dell'Epic Games Store. Per reclamarlo, vi basta accedere col vostro account e "acquistarlo" a zero euro.