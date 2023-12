Digital Foundry ha decretato i 10 giochi con la grafica migliore del 2023

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video in cui sono stati decretati i 10 giochi con il migliore comparto grafico usciti nel 2023. In particolare, i tech enthusiast sono stati molto combattuti per le prime tre posizioni, occupate da Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora e Cyberpunk 2077 con RT Overdrive , che sono praticamente a pari merito.

Non è solo questione di poligoni e ray tracing

Come possiamo vedere i primi tre posti sono tutti occupati da che giochi combinano una grafica avanzata e usano tecniche di ray-tracing davvero all'avanguardia. Tuttavia l'elenco stilato da Digital Foundry non si basa solo su quei titoli che sono stati in grado di spingersi ai limiti delle tecnologie grafiche in senso assoluto, ma anche a quelli che sono stati progettati in maniera intelligente e che sono riusciti a sfruttare appieno l'hardware limitato su cui girano.

In tal senso Hi-Fi Rush e Super Mario Bros. Wonder rappresentano degli ottimi esempi, dato che sono riusciti a distinguersi grazie a uno stile grafico ricercato e fantasioso e una realizzazione tecnica impeccabile.

"Entrambi i giochi hanno centrato i loro obiettivi di performance, consentendo un gameplay sempre reattivo come molte uscite su console non sono riuscite a fare, soprattutto su Switch, che quest'anno ha visto una serie di uscite forse troppo ambiziose. Cosa ancora più importante, questi due titoli hanno ottenuto questo risultato senza fare troppo affidamento sulle tecniche di ricostruzione dell'immagine per contrastare la bassa risoluzione di base, una tecnica che è stata utilizzata in modo più massiccio nel 2023 su tutte le piattaforme e che ha lasciato molte uscite su console gravemente carenti in termini di nitidezza e qualità generale dell'immagine."

Che ne pensate, siete d'accordo con i giochi scelti da Digital Foundry?