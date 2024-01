Magic: The Gathering, Wizards of the Coast ammette l'uso dell'IA dopo averlo negato

Come vi abbiamo già segnalato, Magic: The Gathering e Wizards of the Coast sono finiti al centro delle critiche dei fan, che hanno accusato la compagnia di aver usato l'IA per creare delle immagini promozionali per i canali social media. La società ha negato tutto, ma ha ora ritrattato, cancellando i post e spiegando cosa è successo.

Tramite Twitter, Wizards of the Coast ha dichiarato che lo sfondo dell'immagine è stato ottenuto da un fornitore di terze parti e ha affermato che "sembra che alcuni componenti dell'intelligenza artificiale che ora fanno parte degli strumenti standard del settore come Photoshop si siano insinuati nella nostra divisione marketing, anche se un umano ha fatto il lavoro per creare l'immagine complessiva".

L'idea quindi sarebbe che sì, l'IA è stata usata, ma non per l'intera immagine. Inoltre, non sarebbe direttamente colpa di Wizards of the Coast ma del fornitore alla quale si è appoggiata.