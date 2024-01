Magic: The Gathering, Wizards of the Coast nega l'uso dell'IA per un'immagine promozionale

A dicembre 2023, Wizards of the Coast aveva promesso che l'IA non sarebbe più stata usata per Magic: The Gathering e Dungeons and Dragons , creando un vero e proprio regolamento per artisti, scrittori e altri creativi coinvolti nel progetto, con il divieto di ricorrere alle IA. Nonostante ciò, secondo alcuni fan di Magic: The Gathering, una recente immagine promozionale sarebbe stata creata usando proprio l'IA.

Wizards of the Coast ha negato categoricamente l'utilizzo delle intelligenze artificiali generative per una recente immagine promozionale di Magic: The Gathering , anche se alcuni fan sono convinti del contrario per diversi motivi.

L'immagine del contendere

L'immagine condivisa da Wizards of the Coast

L'editore ha condiviso l'immagine il 4 gennaio, scrivendo: "È scioccante, in senso positivo, quanto queste terre sembrino belle in una cornice retrò." Come potete vedere, nell'immagine ci sono delle carte di Magic associate a un contesto vintage.

Appena apparsa online, alcuni fan hanno iniziato a chiedersi se lo sfondo fosse realizzato con l'IA, quindi sono partite le accuse, dovute ad alcune discrepanze sul manometro, sui bulbi e su vari altri elementi dell'immagine. Alcuni hanno anche sottoposto l'immagine al vaglio di strumenti online dedicati al riconoscimento di opere realizzate dall'intelligenza artificiale, come Maybe's AI Art Detector, ricevendo un riscontro positivo. Va comunque detto che questi strumenti non sono precisi al 100%, come abbiamo avuto modo di verificare direttamente:

L'immagine è stata generata usando la versione 6 di MidJourney, ma è stata letta da Maybe's AI Art Detector come realizzata da mano umana con una probabilità molto alta.

Le accuse si sono fatte così forte che Wizards of the Coast ha dovuto pubblicare una nota ufficiale in cui ha ribadito che l'immagine è stata realizzata da mano umana, affermando che la confusione sia nata dalla discrepanza tra le carte e lo sfondo.

Alcuni dei dettagli incriminati

Insomma, un'altra grana per Wizards of the Coast, che dimostra inoltre come i suoi fan siano attentissimi a come vengono prodotte le immagini ufficiali dei prodotti che amano. Molti, semplicemente, non amano che venga usata l'intelligenza artificiale, che considerano quasi offensiva per loro e per gli artisti, nonostante stia prendendo sempre più piede.