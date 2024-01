Final Fantasy 7, Like a Dragon o altro? Cosa giocherete questo weekend?

L'inizio di gennaio è probabilmente uno dei periodi più fiacchi in termini di uscite videoludiche, ma per i videogiocatori potrebbe essere uno dei momenti migliori per poter recuperare qualche videogioco lasciato indietro durante gli intensi mesi finali dell'anno precedente. Lo stesso è per questo inizio 2024, diteci quindi: cosa giocherete questo weekend del 6 gennaio 2024? Vista la scarsità di uscite di altissimo livello che siano in grado di attirare un gran numero di giocatori, è difficile per noi provare a indovinare quali giochi saranno i vostri preferiti per questo weekend. Le offerte natalizie avranno probabilmente riempito il vostro backlog di giochi ottenuti a basso prezzo o magari vi state preparando all'arrivo dei primi grandi titoli dell'anno.

Like a Dragon: è il momento per recuperare la saga? Like a Dragon è una saga lunga e intensa Con l'arrivo di Like a Dragon Infinite Wealth fissato per il 26 gennaio, potrebbe essere un buon momento per recuperare Yakuza Like a Dragon e mettervi in pari con la saga. Oppure qualcuno ha sfruttato gli sconti del PS Store e ha deciso di comprare l'intera saga di Yakuza, dallo 0 a Gaiden (la numerazione di Yakuza è... particolare). Chi scrive lo sta facendo, ma non crede proprio riuscirà a farcela in tempo per la fine del mese!