Dungeons & Dragons ha ordinato ai disegnatori di non usare più immagini generate dall’IA

I libri ufficiali di Dungeons & Dragons non avranno più illustrazioni realizzate usando l' intelligenza artificiale generativa . La nuova direttiva è arrivata direttamente da Wizards of the Coast dopo le polemiche riguardanti un disegno realizzato dall'IA, scoperto su uno dei libri ufficiali del noto gioco di ruolo, non ancora pubblicato.

Arte di chi?

Un'illustrazione classica di D&D

L'editore ha anche pubblicato una nota ufficiale in merito, spiegando che "oggi abbiamo appurato che un'artista ha usato l'intelligenza artificiale per realizzare un disegno per il libro Bigby Presents: Glory of the Giants, non ancora pubblicato."

L'artista in questione si chiama Ilya Shkipin, vive in California e, oltre a essere un pittore e un illustratore, gestisce un negozio di NFT. È stato egli stesso a confessare su X, l'ex-Twitter, di aver usato l'IA per rifinire alcune immagini e alcuni bozzetti. I post sono poi stati rimossi, con l'annuncio che i disegni sarebbero stati rifatti, ma ormai la frittata era fatta, come si suol dire, con la comunità di D&D che ha sollevato il caso in modo fragoroso, rifiutando completamente la novità.

Wizards of the Coast ha quindi deciso di rivedere i processi di revisione delle immagini dei suoi volumi e di aggiornare le sue linee guida in materia, chiarendo che gli artisti che lavorano per la compagnia e la serie non devono usare immagini generate dall'intelligenza artificiale.

Questo è solo l'ennesimo caso di problemi derivati dall'uso dell'intelligenza artificiale emersi negli ultimi tempi, tra notizie inventate e problemi di attribuzione dei diritti d'autore.