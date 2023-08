Assassin's Creed Mirage: svelata la presenza di microtransazioni

Assassin's Creed Mirage avrà delle microtransazioni . A svelarlo è stata la scheda pubblicata dall'ente di classificazione dei videogiochi tedesco, in cui si parla di acquisti opzionali in gioco. Insomma, si potranno acquistare contenuti extra. Ma quali?

Acquisti in gioco

Assassin's Creed Mirage avrà delle microtransazioni

La scheda è abbastanza esplicita da questo punto di vista. Per quanto riguarda i contenuti acquistabili si parla di: Livelli bonus, skin, moneta virtuale, moneta di gioco, abbonamenti e miglioramenti (come la rimozione delle pubblicità).

Ora, non è chiaro al 100% se i contenuti extra indicati siano tutti presenti in Assassin's Creed Mirage o se si tratti di una descrizione generica. Ad esempio la rimozione delle pubblicità appare come un acquisto più da gioco mobile che da uno per PC e console. Anche la voce "abbonamenti" potrebbe non riguardare direttamente Mirage, ma fare riferimento a Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft, che comprenderà anche il nuovo Assassin's Creed.

Naturalmente, in mancanza di informazioni ufficiali, possiamo limitarci a fare solo delle ipotesi, evitando magari di fasciarci la testa prima di essercela rotta.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage uscirà il 12 ottobre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.