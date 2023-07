Steam rimuove Idle Bloodlines, un altro gioco con contenuti generati dall'intelligenza artificiale

Steam ha rimosso dal suo catalogo Idle Bloodlines, un gioco di ruolo indie con contenuti generati usando strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Il motivo dovrebbe essere sempre di natura legale, ossia l'impossibilità per il team di sviluppo di dimostrare di avere il copyright sul materiale di gioco.

Valve ha spiegato come intende comportarsi in merito ai giochi con elementi generati dalle intelligenze artificiali in un recente post pubblicato per spiegare il bando da Steam di alcuni giochi: "Il nostro obiettivo non è di scoraggiarne l'uso su Steam; al contrario, stiamo lavorando per capire come integrarli nelle nostre politiche di revisione già esistenti. In parole semplici, il nostro processo di revisione è un riflesso delle attuali leggi e politiche sul copyright, non una nostra presa di posizione."