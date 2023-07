BattleBit Remastered potrebbe arrivare anche su console, in futuro

BattleBit Remastered su console ? La possibilità è sul piatto, come spiegato dal team di sviluppo in una recente sessione di domande e riposte tenuta su Reddit, che ha toccato diversi argomenti interessanti.

Domande e risposte sulla versione console

BattleBit Remastered è il nuovo fenomeno di Steam

Le domande sull'arrivo di BattleBit Remastered su console sono state due, con delle risposte un po' contradditorie. La prima domanda è stata: "Avete in programma di convertirlo per console?", mentre la seconda "Il gioco arriverà mai su console?"

La risposta alla prima domanda ha escluso questa possibilità: "Per adesso proprio no, perché per noi l'esperienza conta. Attualmente non saremmo in grado di garantire un'esperienza simile su conose, e fino a quanto saremo a questo punto non pensiamo a un lancio su console." La risposta alla seconda domanda è stata però più possibilista: "Possibile, ma ci vorrà un po'."

In realtà anche la prima risposta non esclude completamente l'arrivo del gioco su console, ma lo vincola alla capacità del team di proporre un'esperienza dello stesso livello di quella della versione PC. Considerando che in un'altra risposta è stato escluso il supporto per i controller su PC perché non dotati del giusto numero di pulsanti, immaginiamo che l'operazione sarà abbastanza complicata, a meno di non affidarla a un team terzo specializzato.

Comunque sia, l'AMA su Reddit ha toccato altri argomenti interessanti. Parlando delle influenze del gioco, gli sviluppatori hanno citato: Battlefield, Squad, Insurgency, HLL e Ace of Spades. Parlando di mod, hanno affermato che in futuro ci sarà qualcosa sui server comunitari, ma che per non è possibile introdurre il supporto completo per Steam Workshop.