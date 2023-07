Battlebit Remastered: vendite a 1,8 milioni di copie per il nuovo fenomeno di Steam

Abbiamo già parlato in precedenza di Battlebit Remastered, che si è confermato in questi giorni un vero e proprio fenomeno di Steam, avendo raggiunto vendite per 1,8 milioni di copie in due settimane pur essendo una produzione veramente limitata, in termini di estensione del team e risorse economiche investite.

Un articolo su How to Market Game svela diversi retroscena di questo successo, che è stato costruito da 3 sole persone ed è riuscito a raggiungere risultati impressionanti. Già prima del lancio, Battlebit Remastered si trovava nella lista dei desideri di 800.000 utenti Steam, e il successo è stato confermato dopo l'uscita, raggiungendo 1,8 milioni di copie vendute nel giro di due settimane.

Non solo, il gioco si è fatto notare anche per la quantità di giocatori contemporaneamente connessi, con un picco di oltre 87.000 utenti online, confermando dunque lo status straordinario raggiunto da un titolo costruito praticamente in casa da 3 sviluppatori.