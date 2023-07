Everybody 1-2-Switch!, trailer di lancio per il party game Nintendo

Stroncato dai voti della critica, Everybody 1-2-Switch! include una serie di minigiochi pensati per un'utenza prettamente casual, e il video riesce a illustrare tale concetto in maniera decisamente efficace.

Everybody 1-2-Switch! è disponibile già da alcuni giorni e non poteva mancare un trailer di lancio , pubblicato da Nintendo per presentare al meglio le caratteristiche del suo nuovo party game.

Feste e matrimoni

Nel trailer vediamo Everybody 1-2-Switch! giocato durante feste e addirittura matrimoni, grazie alla possibilità di utilizzare uno smartphone come dispositivo di controllo e aumentare in tal modo in maniera esponenziale il numero di giocatori.

Se avete letto la nostra recensione di Everybody 1-2-Switch!, tuttavia, saprete che la qualità delle esperienze non regge sul lungo periodo, stancando molto in fretta e condendo l'esperienza di troppi tempi morti.