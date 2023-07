Return to Monkey Island arriva su iOS e Android, data d'uscita e trailer

Devolver Digital ha annunciato il prossimo arrivo anche su piattaforme mobile, iOS e Android, di Return to Monkey Island, con data d'uscita fissata per il 27 luglio 2023 e un trailer di presentazione per questa versione portatile in rampa di lancio.

L'attesissimo seguito della saga di Monkey Island, creato proprio dall'autore principale della serie, Ron Gilbert, arriverà dunque anche sulle piattaforme mobile, presumibilmente con qualche adattamento in termini di risoluzione e interfaccia per funzionare al meglio con gli schermi touch screen dei dispositivi iOS e Android, in attesa di comunicazioni più precise al riguardo.

Il tutto è dunque atteso su App Store e Google Play a partire dal 27 luglio 2023, dunque non manca molto al rilascio di questa versione portatile di una delle migliori avventure di questi anni.