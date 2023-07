Devil May Cry: Peak of Combat, il trailer dell'open beta su Android

Devil May Cry: Peak of Combat è il nuovo mobile game dedicato alla serie Capcom, sviluppato da NebulaJoy e da oggi disponibile con un'open beta su Android, come annuncia il trailer che potete vedere qui sotto.

A qualche mese di distanza dai festeggiamenti per i sei milioni di copie vendute per Devil May Cry 5, l'iconica serie action si prepara dunque a tornare su smartphone e tablet con una riduzione che promette decisamente bene, stando ai frammenti di gameplay visibili nel video.