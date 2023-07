Nintendo Switch, è sconsigliato soffiare nello slot cartucce: ribaltato un dogma scientifico

"All'interno dello slot per le cartucce ci sono connettori che servono per leggere le card", si legge nei messaggi dell'assistenza Nintendo. "Se provate a pulire quest'area con cotone o a inserire una cartuccia danneggiata, potete danneggiare il lettore. Vi preghiamo di non toccare l'interno dello slot".

L'informazione è stata recentemente ribadita dall'account Twitter ufficiale del supporto di Nintendo, con tanto di immagini esplicative. I messaggi sono in giapponese ma attraverso una traduzione automatica è possibile vedere che si parla proprio di evitare di utilizzare un sistema considerato ormai scientificamente provato per risolvere i problemi, ovvero soffiare nello slot.

"Funziona sempre" o no?

E poi arriva la rivelazione sconcertante: "Se della polvere finisce nello slot cartucce, usate un aspirapolvere per pulirlo. Non soffiate dentro aria o cose simili, la saliva potrebbe aderire ai contatti e causare ruggine o corrosione".

Ecco qua: decenni di buone pratiche fai da te buttate al macero.

È dai tempi del NES che tutti i videogiocatori esperti sanno bene che una bella soffiata sui contatti delle cartucce è la soluzione definitiva per qualsiasi problema, e "funziona sempre", come dice il vecchio adagio.

Evidentemente, non è così per Nintendo Switch, almeno secondo l'assistenza ufficiale. Da notare, peraltro, che anche Nintendo stessa ha voluto fare leva su questa credenza universale in una pubblicità commemorativa per il 25° anniversario di Super Mario Bros., sebbene a ben vedere in questo caso il giocatore soffi sulla cartuccia e non nello slot. Dunque il dogma è ancora parzialmente valido?