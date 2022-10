Devil May Cry 5: Capcom festeggia i sei milioni di copie vendute

Devil May Cry 5 ha venduto più di 6 milioni di copie in tutto il mondo! Ad annunciarlo è stato l'account ufficiale del gioco su Twitter, quindi Capcom stessa, che ha voluto ringraziare tutti i giocatori per il loro supporto.

Insomma, parliamo di quello che probabilmente è il capitolo di maggior successo della serie Devil May Cry, lanciato su moltissime piattaforme e molto amato dagli appassionati. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Devil May Cry 5 in cui abbiamo scritto:

Itsuno e i suoi sono un team ricco di talento, e Devil May Cry 5 è chiaramente un progetto confezionato per essere la loro opera magna: una fusione di tutte le caratteristiche migliori della serie, in un titolo tecnicamente straordinario e meccanicamente sopraffino. Perdendosi un po' nel lavoro di limatura della campagna principale, e nel turbinio del fanservice, però, questa squadra di esperti ha trascurato leggermente i contenuti della sua opera, e fatto qualche minuscolo passo falso nella gestione dei sistemi e dei personaggi. Poco male, parliamo comunque di uno dei migliori giochi dell'anno, e di un action che terrà gli appassionati incollati allo schermo come pochi altri. Speriamo però di vedere qualche contenuto extra a breve oltre al Bloody Palace in arrivo ad aprile; un titolo del genere merita tutto il supporto possibile.

Se volete giocare a Devil May Cry 5, potete farlo su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.