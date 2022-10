Cyberpunk 2077 ha avuto più di un milione di giocatori al giorno nelle ultime quattro settimane

Cyberpunk 2077 ha avuto più di un milione di giocatori attivi al giorno nelle ultime quattro settimane. A svelare questo incredibile dato, che tale è considerando il lancio problematico e il tempo che il gioco ha già passato sul mercato, è stata CD Projekt Red stessa tramite Twitter.

Ovviamente lo studio polacco ne ha approfittato per ringraziare tutti i giocatori che hanno permesso al gioco di tornare al successo. In realtà buona parte del merito di questo enorme ritorno di fiamma pare essere dovuto al lancio su Netflix di Cyberpunk: Edgerunners, serie amatissima diventata già culto, che ha fatto milioni di spettatori, rigenerando interesse per il gioco.

In merito CD Projekt Red ha dichiarato che non produrrà una seconda stagione della serie TV, perché considera Edgerunners come un'opera conclusa. Chissà che non arrivi qualcosa con l'uscita dei prossimi capitoli videoludici, già annunciati. Intanto il primo episodio è arrivato alla versione 1.6, in attesa di ulteriori aggiornamenti e della prima e unica espansione maggiore, che sarà doppiata anche da Sasha Grey, che darà la voce ad Ash.