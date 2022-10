Oggi è il Silent Hill Day: in attesa degli annunci di Konami, facciamo il punto sui rumor

Nonostante sia difficile da credere, Konami sta per lanciare una diretta in livestream in cui annuncerà il futuro della serie Silent Hill, ovvero un argomento che è rimasto stabilmente all'interno delle voci di corridoio da alcuni anni a questa parte e che sembrava essere ormai una sorta di leggenda metropolitana. Ovviamente seguiremo la presentazione in diretta qui su Multiplayer.it, per scoprire insieme le novità da parte della compagnia nipponica. La serie manca dalle scene videoludiche da 10 anni, ovvero dall'uscita di quel Silent Hill: Downpour che non fece proprio grande scalpore e che è rimasto, dal 2012, l'ultimo capitolo della serie ufficiale uscito sul mercato, uscito praticamente insieme allo spin-off Silent Hill: Book of Memories e alla raccolta Silent Hill: HD Collection. Erano ormai diversi anni, tuttavia, che la serie aveva perso lo smalto originale, visto che per ritrovare un capitolo in grado di sconvolgere pubblico e stampa bisogna probabilmente risalire al 2003 con Silent Hill 3, visto che i successivi non hanno più raggiunto i livelli qualitativi della trilogia iniziale.

Quello che ha incrementato l'aspettativa su un ritorno della serie, in effetti, è ciò che è successo con P.T. e il progetto Silent Hills: il progetto di Hideo Kojima sembrava significare un comeback di altissimo profilo e la sua cancellazione ha lasciato i fan con una voglia spasmodica - forse anche spropositata - di un nuovo Silent Hill. Forse anche per questo motivo è stato così presente nelle voci di corridoio: sono praticamente due o tre anni che un nuovo capitolo è atteso durante gli eventi PlayStation, alimentato dall'idea di un ritorno alle origini che doveva coinvolgere gli autori originali. Questa prima ipotesi è stata infine smantellata dai fatti: Sony ha chiuso il Japan Studio e vari ex-membri del Silent Team come Keiichiro Toyama se ne sono andati altrove, quest'ultimo già impegnato su un altro horror con il suo nuovo team. Resta in piedi l'idea emersa successivamente, ovvero che il nuovo Silent Hill sia in sviluppo pressi un "noto team giapponese" sotto l'etichetta Konami, e questa dovrà essere verificata questa sera, considerando che il lead artist Masahiro Ito e il compositore Akira Yamaoka hanno entrambi retwittato l'annuncio di Konami sull'evento di stasera e potrebbero essere in qualche modo coinvolti. Secondo aggiornamenti dell'ultima ora, il nuovo gioco potrebbe chiamarsi Silent Hill: Ascension e uscire su PC e PlayStation.

Un vero e proprio nuovo capitolo di Silent Hill potrebbe dunque essere in sviluppo da parte di alcuni degli autori originali in Giappone, ma non è l'unico progetto di cui si è parlato in questi mesi: l'altra presenza persistente è il remake di Silent Hill 2, che potrebbe essere stato affidato a Bloober Team.

Silent Hill sta per tornare

Di questo sono emerse anche alcune testimonianze tangibili, come immagini che dovrebbero essere riferite a una sorta di concept sottoposto dal team di The Medium all'approvazione di Konami e che mostrerebbero una rielaborazione dell'originale sullo stile dei remake moderni di Resident Evil. Ha fatto molto discutere l'associazione del team polacco al gioco in questione, ma di fatto questo Silent Hill 2 Remake potrebbe essere una realtà, in attesa di scoprire qualcosa di più. L'esistenza di questo sembrava corroborata anche da quanto riferito da Christophe Gans, regista del primo film sulla serie, dunque le testimonianze cominciano ad essere svariate. Proprio nelle ore scorse sono emersi ulteriori dettagli che parlano di grafica completamente rifatta e tecnologicamente avanzata e di un'esclusiva console temporale di un anno su PlayStation.

Tra i rumor emergono anche possibili progetti secondari, collegati a Silent Hill come delle sorte di spin-off. Si parla della possibilità di storie episodiche di produzione più piccola, forse affidate a team indie, forse in mano al talentuoso publisher Annapurna, anche se su questo le informazioni si fanno estremamente vaghe. Un titolo che ricorre nei rumor è il misterioso Project Sakura, di cui è difficile delineare il profilo. Potrebbe essere il nome in codice del nuovo capitolo vero e proprio, ma per qualcuno potrebbe essere anche una sorta di storia a parte che faccia da prologo per il nuovo gioco, un po' come P.T. Collegato a questa teoria c'è anche il rinvenimento di un certo Silent Hill: The Short Message che è stato recentemente classificato in Corea e potrebbe avere a che fare con questa idea del "teaser giocabile". Uscendo dall'ambito puramente legato ai videogiochi, sappiamo che dovrebbe esserci almeno un nuovo film cinematografico in lavorazione, identificato nelle voci come "Return to Silent Hill", scritto e diretto nuovamente da Christophe Gans che si era occupato anche del primo film. Questo non esclude anche ulteriori novità, ma a questo punto non resta che attendere qualche ora per conoscere la verità.