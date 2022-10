Silent Hill: ci sono vari giochi in sviluppo da Konami, dice il regista del film

Christophe Gans, regista del primo film di Silent Hill, ha casualmente svelato, durante un'intervista, che ci sono diversi giochi della serie attualmente in sviluppo, confermando con una certa sicurezza quanto riportato finora nelle voci di corridoio.

"So qualcosa sui nuovi Silent Hill", ha affermato il regista, "ho lavorato con il team originale, in collaborazione con Konami". Non è ben chiaro a quale team si riferisca Gans, ma successivamente ha precisato: "Ci sono diversi giochi in sviluppo in questo momento, vari team impegnati, daranno nuova vita al franchise. Penso siano rimasti molto impressionati dal successo che hanno avuto i remake di Resident Evil, che sono dei giochi eccezionali".



Secondo il regista, dunque, Konami avrebbe tratto ispirazione dal lavoro svolto da Capcom sui remake dei Resident Evil per dare vita a una nuova serie di progetti su Silent Hill.

Ha poi spiegato che non sta lavorando direttamente ai giochi ma che ha conosciuto coloro che ci lavorano. A dire il vero il discorso sembra un poi confuso, in base a quanto tradotto anche su Resetera, tuttavia sembra che Gans abbia specificamente riferito che ci sono "vari giochi" di Silent Hill in sviluppo, con progetti in corso all'interno di Konami. Il regista ha inoltre riferito di essere a conoscenza del fatto che Bloober Team sta lavorando a un Silent Hill 2 Remake.

Gans è il regista del primo film di Silent Hill ma non ha avuto a che fare con la realizzazione del secondo. Attualmente sta lavorando a un altro film sulla serie, che dovrebbe essere una sorta di reboot generale.