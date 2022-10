Pokémon Scarlatto e Violetto, analizziamo il nuovo, lunghissimo trailer pubblicato da Nintendo

Avendo intuito che Pokémon Scarlatto e Violetto non sta suscitando l'entusiasmo sperato, Nintendo sembrerebbe aver deciso di rinforzare la sua campagna comunicativa, arrivando a pubblicare un lungo video di quasi un quarto d'ora che illustra più o meno tutte le caratteristiche principali della nuova opera targata Game Freak. Molte già le conoscevamo, infatti il nuovo video le menziona soltanto, rimandando all'uscita del gioco per non anticipare troppo a chi vuole arrivare all'inedita regione di Paldea senza sapere niente. Tutti gli altri possono recuperare la nostra precedente analisi del trailer di Pokémon Violetto e Scarlatto , ma vi consigliamo di leggere anche le prossime righe perché in questo filmato abbiamo scoperto anche qualche interessante novità.

Mandare avanti nell'open world

Pokémon Violetto e Scarlatto, la mappa di Paldea

Partiamo dal presupposto che, no, questi quindici minuti circa non ci hanno particolarmente incoraggiato a riguardo del quadro tecnico, che continua a sembrarci parecchio arretrato per gli standard di Nintendo Switch e dei giochi che abbiamo visto girare ultimamente, soprattutto se raffrontiamo l'inedita natura open world di Pokémon Scarlatto e Violetto ad altri titoli altrettanto open world come, per esempio, Xenoblade Chronicles 3. Fermo restando che dobbiamo avere il gioco tra le mani per esprimere giudizi più concreti, le prime impressioni non sono granché positive: al di là di una direzione artistica gradevole ma un po' sobria, per non dire anonima, le texture in bassissima risoluzione, gli spazi vuoti e il sensibile pop-up di erba e altri elementi dello scenario non depongono proprio a favore di Game Freak.

Validi, invece, menù e interfacce: appaiono moderne, snelle e intuitive, con una preferenza per la stilizzazione tagliente e qualche simpatica novità, tipo le illustrazioni 2D che rappresentano i pokémon nella squadra a bordo schermo.

Il nuovo filmato non indugia troppo sulle tre storie principali che costituiscono la narrativa: per chi non lo sapesse, ci saranno appunto tre percorsi distinti e separati che potremo scegliere di seguire a piacimento e nell'ordine che preferiamo. Semmai, questo nuovo video li usa come pretesto per mostrare alcune dinamiche di gioco complementari. Si parte infatti con una panoramica sulla libertà di esplorazione concessa al giocatore che, una volta lasciata l'accademia di partenza, potrà girovagare per Paldea a piedi o in groppa al leggendario di riferimento - che a quanto pare si otterrà, quantomeno sotto forma di veicolo, molto prima del solito.

Sul fenomeno della Teracristallizazione ci siamo già soffermati in passato, ma il video ci ha mostrato un modo per trovare questi pokémon speciali, che qualche volta se ne staranno fermi a brillare nell'ambiente circostante. Nel filmato si vede il giocatore imbattersi in un Jigglypuff in fondo a una specie di conca: il pokémon è immobile e basta avvicinarsi per cominciare la lotta.

Pokémon Violetto e Scarlatto, le Lotta automatiche sembrano una gradita novità

Ora ci sono diversi aspetti da chiarire circa questa dinamica. Per esempio, non sappiamo se tutti i pokémon avranno una controparte brillante che ci aspetta in qualche angolo di Paldea; non sappiamo se quel Jigglypuff era un incontro predefinito, magari facente parte di un tutorial sulla Teracristallizazione; e non sappiamo nemmeno se serva soddisfare determinate condizioni per far comparire questi pokémon brillanti, se siano casuali, se al posto di quel Jigglypuff poteva esserci un mostriciattolo diverso.

In ogni caso, il filmato ci conferma che è possibile interrompere la Teracristallizzazione durante la lotta infliggendo un certo numero di danni, e solo a quel punto sarà possibile lanciare la Pokéball per catturarlo. Anche in questo caso, non è chiaro se valga per tutte le lotte o solo per specifici incontri, o se sia possibile catturare un pokémon capace di Teracristallizzarsi senza che lo faccia davvero durante la lotta.

Pokémon Violetto e Scarlatto, Pruna è una capobanda del Team Star

Il filmato ci mostra come "mandare avanti" un pokémon che, per quanto infelice, è proprio il nome ufficiale di questa funzionalità che si ispira a Leggende Pokémon: Arceus. In pratica il giocatore può inviare il primo pokémon nella squadra nella direzione in cui è rivolto: se c'è un oggetto, il pokémon lo prenderà e riporterà all'allenatore, altrimenti lotterà con un eventuale mostriciattolo selvatico nei paraggi, guadagnando punti esperienza e ricompense come in una lotta normalissima, solo più breve e senza turni.

Intorno a questa dinamica di gioco è stata costruita la struttura del cosiddetto Viale della polvere di stelle, cioè una delle tre storie principali, che ci vedrà assaltare le basi del Team Star sparse per Paldea. Una volta avviata la sfida, dovremo sconfiggere tutte le reclute mandando avanti i nostri pokémon, che per l'occasione potranno essere schierati almeno tre alla volta. Sgominate le reclute, tocca a capobanda di turno, ma cosa succederà sconfiggendolo lo scopriremo solo quando uscirà il gioco.