Dead Space Remake non uscirà su PS4, il trailer PlayStation contiene un errore

Il mistero è stato risolto con la conferma che Dead Space Remake non uscirà su PS4, con l'indizio comparso nel trailer pubblicato da Sony PlayStation che è derivato da un semplice errore, come spiegato dalla stessa compagnia in una comunicazione successiva.

Nella giornata di ieri, la scoperta della menzione di PS4 all'interno di un trailer di Dead Space Remake pubblicato di recente dal canale ufficiale PlayStation ha fatto partire una serie di speculazioni sulla possibilità che il gioco potesse arrivare anche sulla console di vecchia generazione.

Dead Space, un'immagine

In seguito, tuttavia, sembra che PlayStation abbia corretto l'informazione, almeno in base a quanto riferito da Eurogamer.net.

Il sito britannico sostiene di aver "saputo", in qualche modo, che tale informazione era un errore e che Dead Space Remake non arriverà su PS4, bensì solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S come era precedentemente noto. Non viene però identificata bene la fonte di questa smentita, mentre il trailer con l'errore, pubblicato da PlayStation Latin America, pare sia ancora online con la medesima descrizione.

In ogni caso, la questione era già piuttosto dubbia vista l'assenza di qualsiasi riferimento alla versione PS4 vista in precedenza ed Eurogamer è sicuro di aver ricevuto conferma del fatto che il riferimento a PS4 è in verità un errore.