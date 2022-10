Dead Space: versione PS4 del remake suggerita da Sony, ma forse si tratta di un errore

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation Latinoamerica ha menzionato l'esistenza di una versione PS4 del remake di Dead Space, laddove il gioco attualmente è stato confermato da Electronic Arts solo per PC e console di attuale generazione.

Come potrete constatare dal player sottostante, PlayStation Latinoamerica ha infatti ricaricato l'ultimo trailer ufficiale del remake Dead Space, citando nel titolo sia PS5 che PS4, suggerendo quindi l'arrivo anche di una versione per console old-gen del remake.

Detto questo, i preorder del gioco sono stati ufficialmente aperti pochi giorni fa e sul PlayStation Store non c'è alcuna traccia di una versione old-gen. Inoltre, come detto in precedenza Electronic Arts finora non ha mai menzionato PS4 tra le piattaforme di riferimento per questo rifacimento di Dead Space.

L'idea dunque è che potrebbe trattarsi semplicemente di una svista della divisione latinoamericana di Sony, anche se non possiamo escludere a priori che effettivamente ci sia una versione PS4 e Xbox One del remake di Dead Space attualmente in sviluppo, che forse verrà presentata ufficialmente in un secondo momento.

Del resto ricordiamo che un caso simile è avvenuto con Resident Evil 4 Remake: inizialmente il gioco è stato annunciato solo per PS5, PC e Xbox Series X|S e solo nelle settimane successive sono state confermate anche le versioni PS4 (da Capcom stessa) e Xbox One (indirettamente, da Amazon).