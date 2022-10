Offerte Amazon: Nvidia Shield Pro 4K HDR in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Nvidia Shield Pro 4K HDR. Lo sconto segnalato è di 59.01€, ovvero del 27%. Potete trovarlo a questo indirizzo e al box qui sotto. Il prezzo consigliato per l'Nvidia Shield Pro 4K HDR è 219€. Nelle ultime settimane vi sono state alcune offerte, ma quella odierna è la migliore di sempre: il prezzo è al suo minimo storico per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nvidia Shield Pro 4K HDR permette di visualizzare prodotto in video streaming in 4K e HDR e supporta anche NVIDIA GameStream (richiede un PC compatibile con GeForce RTX o GTX) e GeForce NOW per giocare in streaming. Supporta Dolby Vision HDR e Dolby Atmos. Potenzia inoltre un video HD in 4K grazie all'IA e al processore NVIDIA Tegra X1+. Questo modello include un nuovo telecomando con ricerca vocale, attivazione con movimento, pulsanti retroilluminati e blaster IR per controllare la TV; include anche un localizzatore del telecomando. Ha Chrome Cast e Assistente Google integrato.

Nvidia Shield Pro 4K HDR con telecomando

