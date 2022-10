Twitch: streamer svela la quantità mostruosa di soldi ricevuta per promuovere il gioco d'azzardo

Il top streamer Trainwrecks ha svelato durante una live su Twitch quanto ha ricevuto per promuovere il gioco d'azzardo nelle sue trasmissioni. Si tratta di una cifra mostruosa: 360 milioni di dollari. Facile capire perché gente come lui e xQc, un altro top streamer che ha sponsorizzato per mesi il gioco d'azzardo sul suo canale, non abbiano battuto ciglio di fronte alle critiche e alle proteste di chi vedeva potenzialmente dannosi per le persone più influenzabili quei contenuti, con il rischio di aumentare enormemente i casi di ludopatie tra i più giovani.

Trainwrecks ha guadagnato milioni di dollari promuovendo il gioco d'azzardo

A quanto pare l'accordo tra Trainwrecks e le compagnie che si occupano di gioco d'azzardo ha una durata di sedici mesi. Lo streamer non ha svelato tutti i termini previsti dal contratto, ossia le ore di trasmissione da garantire agli sponsor e gli obiettivi da raggiungere, ma le cifre in ballo rendono chiaro come mai lui e altri siano stati innervositi dalla stretta di Twitch al gioco d'azzardo illecito sulla piattaforma.

Facile anche comprendere che l'obiettivo di chi ha investito così tanti soldi per promuovere il gioco d'azzardo avesse come scopo proprio quello di sfruttare la venerazione di tanti giovani e giovanissimi per questi personaggi, così da ottenere nuovi clienti.