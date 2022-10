Twitch banna il gioco d’azzardo dopo la truffa di uno streamer: tutta la storia

Abraham Mohammed, questo il suo vero nome, ha ammesso di aver ingannato altri personaggi più o meno famosi di Twitch per ottenere dei fondi con cui finanziare la sua dipendenza dalle scommesse online su Counter Strike: Global Offensive . In risposta allo scandalo, streamer di altissimo profilo come Imane "Pokimane" Anys, Matthew "Mizkif" Rinaudo e Devin Nash hanno minacciato di organizzare un boicottaggio della piattaforma durante la settimana di Natale per protestare contro le regole alquanto lasse che Twitch aveva sulla promozione delle scommesse online e del gioco d'azzardo.

Twitch non è nuova alle truffe (in particolare legate alle cryptovalute), ma ultimamente diversi streamer di alto profilo si sono mobilitati contro la promozione del gioco d'azzardo sulla piattaforma di streaming di Amazon. Ora Twitch ha messo in atto un ban quasi totale, ma per capire le origini di questa presa di posizione (e di un eventuale boicottaggio) vi dobbiamo raccontare la storia di Silker, un content creator che ha truffato dei suoi colleghi per oltre 200mila dollari.

Nel 2018 il giro d'affari intorno alla compravendita di cosmetici di CS: GO valeva più di 8 miliardi di dollari e molte persone hanno perso o guadagnato piccole fortune investendo nelle skin. Tuttavia, non è questo mercato ad aver spinto Silker ad ingannare i suoi colleghi. Visto il reale valore monetario delle skin, alcuni siti online le accettano come valuta per scommettere sui match competitivi di Counter-Strike: GO . È su queste competizioni che lo streamer ha bruciato centinaia di migliaia di dollari.

Counter Strike: Global Offensive ha delle skin per alcune delle sue armi che possono essere comprate e vendute dai giocatori in cambio di denaro reale su un marketplace gestito da Valve, lo sviluppatore. Ci sono skin comuni, rare e rarissime con prezzi dalle poche decine alle diverse migliaia di dollari. Questo mercato è quasi come quello azionario in cui, in base all'offerta e alla domanda, i prezzi salgono e scendono di molto.

Cosa ha fatto Silker

Alcuni siti di scommesse di Counter Strike accettano le skin come garanzia

Tutto è iniziato con dei videomessaggi inviati in privato ad altri famosi content creator in cui Silker, in lacrime, chiedeva dei soldi con la scusa che "gli veniva impedito l'accesso al suo conto corrente" o "Twitch non lo aveva pagato questo mese". Abraham Mohammad ha quasi mezzo milione di follower su Twitch ed è uno dei 200 creatori di contenuti più seguiti della piattaforma negli Stati Uniti. Conosce di persona grandi nomi come Ninja ed è ben collegato nell'ecosistema degli streamer statunitensi. Nessuno sospettava potesse tentare una truffa del genere per finanziare la sua dipendenza dal gioco d'azzardo.

Uno dei primi a credergli è stato Hasan "HasanAbi" Piker, altro stremer molto seguito diventato famoso per il suo approccio giornalistico e per i suoi commenti sulla situazione politica statunitense. "Credevo fosse in seria difficoltà e avesse bisogno di soldi" ha detto in una live dopo l'esplosione del caso. Un'altra streamer, HAchubby, è scoppiata in lacrime in diretta quando ha scoperto della truffa e che gli oltre 15mila dollari che ha prestato a Silker non sarebbero tornati.

Silker nel video in cui confessa la truffa

In una diretta su Twitch che ora ha più di 150mila visualizzazioni, Abraham "Silker" Mohammad ha confessato di aver ingannato colleghi e amici per finanziare la sua dipendenza dal gioco d'azzardo. "Ho iniziato a giocare d'azzardo con le skin di CS: GO, ma poi sono passato a scommettere con soldi veri - ha detto nel video - Inizialmente ho usato gli stipendi del mio lavoro e tutti i miei guadagni su Twitch, ma non mi bastava". È qui che ha avuto origine la truffa per prendere in prestito denaro da altri streamer. "Farò di tutto per ridare i soldi che devo, mi merito una punizione. Questo è quello a cui vi porta il gioco d'azzardo. Non toccatelo neanche con un dito".