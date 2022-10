Stuntfest - World Tour: demo disponibile per lo Steam Next Fest

THQ Nordic ha annunciato la pubblicazione della demo di Stuntfest - World Tour. Quindi da oggi, grazie allo Steam Next Fest (si svolgerà dal 3 al 10 ottobre 2022), potrete provare questo folle gioco di corse sviluppato da Pow Wow Entertainment.

Per scaricare la demo andate sulla pagina Steam di Stuntfest - World Tour

La demo include dodici tracciati, quattro auto e cinque personaggi, usabili senza limiti di tempo per tutta la durata della manifestazione.

Stuntfest è un mix adrenalinico fra una gara di velocità e uno sport estremo, con un meccanismo di espulsione mirato unico. 18 giocatori si affrontano in una competizione a eliminazioni in varie modalità snervanti. L'obiettivo? Brillare agli occhi del pubblico e vincere il festival! I personaggi si trasformano in proiettili viventi, espulsi dai veicoli e catapultati a centinaia di metri di distanza.

Il giocatore mantiene il controllo mentre manovra il proprio personaggio, percorrendo in volo ampie distanze e schiantandosi contro ostacoli imprevedibili. In aria, può sfruttare tutta una serie di gadget bizzarri per raggiungere delle scorciatoie segrete e ribaltare le sorti della gara all'ultimo secondo. Ma la cosa migliore è che può riprendersi da un salto alto e tuffarsi in picchiata sul veicolo che lo segue!

Hai bisogno di prenderti una pausa dall'azione? Incontra gli altri e divertitevi nella Stunfest arena, un'enorme zona del festival in cui potrai mettere alla prova i tuoi riflessi e mescolarti ad altri appassionati di scontri. Usa i box nel backstage per potenziare e personalizzare il tuo veicolo o il tuo personaggio ed essere la prossima persona a conquistare il trofeo del torneo Stuntshow!