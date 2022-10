Genshin Impact: un mini-documentario celebra la community in occasione del secondo anniversario

Tra le attività per celebrare il secondo anniversario di Genshin Impact, oggi Hoyoverse ha pubblicato un video documentario che celebra la community del suo action RPG e i momenti memorabili vissuti negli ultimi due anni.

Il video, della durata di circa cinque minuti, inaugura una campagna promozionale offline che immortala alcuni dei momenti, immagini e storie condivise dai giocatori sui social sin dal lancio di Genshin Impact con cartelloni pubblicitari e manifesti sparsi nelle città del mondo.

Il documentario ricorda anche una serie di eventi dal vivo organizzati in passato da Hoyoverse, come ad esempio le repliche dei Teleport Waypoints posizionate in tutto il mondo, anche sulle Alpi francesi come vediamo nella parte iniziale del filmato.

Lanciato il 28 settembre 2020, Genshin Impact nel tempo ha attirato milioni di giocatori in tutto il mondo mantenendoli incollati per due anni grazie a un ricco programma di update con nuovi contenuti. Pensate che dal day one ad oggi solo su mobile ha registrato incassi pari 3,7 miliardi di dollari in microtransazioni.

Genshin Impact da pochi giorni si è aggiornato alla versione 3.1 che ha introdotto Cyno, Candace e Nilou come personaggi giocabili, una nuova area desertica e ricche ricompense per il secondo anniversario.