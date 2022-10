Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri: il trailer di lancio della versione PC è uno spettacolo

Sony ha pubblicato il trailer di lancio della versione PC di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri, per ricordare che è disponibile da oggi. Il filmato, davvero spettacolare, mostra diversi momenti dei due giochi compresi nel pacchetto: Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'eredità perduta, proposti entrambi in versioni rivedute e corrette dal punto di vista grafico.

Come saprete si tratta degli ultimi due titoli della serie pubblicati finora. Il primo è l'ultima avventura di Nathan Drake, mentre nel secondo la protagonista è Chloe Frazer. Il filmato mostra alcuni momenti spettacolari, tratti dai due giochi, tra risse, esplosioni e crolli.

Interessante anche il supporto del controller DualSense di PS5 su PC:

Sperimenta il feedback aptico e gli effetti grilletto dinamici pensati per UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri giocando con il controller DualSense collegato via cavo al tuo PC. I comandi sono completamente configurabili ed è previsto il supporto al controller DualShock 4, al controller XInput Game, a un'estesa selezione di gamepad e all'accoppiata tastiera e mouse in modo da poter lasciare il segno sulla mappa nel modo che preferisci. Vuoi portare le cose al livello successivo? Prova il supporto RGB per le periferiche Razer Chroma e i dispositivi compatibili Chroma Link, oltre ai modelli Logitech e Corsair.

Insomma, si tratta dell'esperienza completa delle versioni console, con in più i miglioramenti grafici resi possibili dai PC più performanti.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Per il resto vi ricordiamo che Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è acquistabile per 49,99€ da Steam e dall'Epic Games Store.