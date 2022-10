PS5, Xbox Series e Nintendo Switch: balzo del +41% in vendite a settembre 2022 in UK

PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch hanno tutte fatto registrare un notevole balzo in avanti del 41% in termini di vendite console a settembre 2022 nel Regno Unito, secondo i dati GfK che sono stati riportati da GamesIndustry.biz.

Sebbene il mercato dei videogiochi continui a calare, in termini di numeri assoluti, rispetto ai periodi corrispondenti dell'anno precedente, settembre 2022 ha visto un notevole incremento nelle vendite soprattutto delle nuove console, ovvero PS5 e Xbox Series X|S, a dimostrazione di un nuovo trend dato da una maggiore disponibilità di unità.

L'incremento si registra comunque anche in termini di giochi venduti per quanto riguarda il confronto con agosto, dunque da un mese al successivo c'è stata una crescita notevole, mentre il calo si nota confrontando i mesi con quelli dall'anno precedente.

PlayStation, Nintendo Switch e Xbox, i loghi

In ogni caso, è chiaro come il trend sia in crescita per quanto riguarda nello specifico PS5 e Xbox Series X|S, cosa che dimostra un ottimo andamento per l'affermazione della nuova generazione.

Come era stato già svelato ieri, PS5 è la console più venduta nel Regno Unito a settembre 2022, mentre in seconda posizione si è piazzata Xbox Series X|S, con Nintendo Switch in terza posizione. In totale, sono state vendute 176.000 console nel corso del mese nel Regno Unito: PS5 ha visto un incremento del 9% rispetto al mese di agosto, mentre Xbox Series X|S è aumentata del 104% grazie a una notevole ondata di console disponibili, immaginiamo soprattutto per quanto riguarda Series X, la più difficile da trovare sul mercato.

Anche Nintendo Switch ha visto un notevole incremento del 44%, spinto anche dall'uscita di Splatoon 3. Nel complesso, l'aumento del 41% rispetto al mese di agosto dimostra il trend positivo, tuttavia per ora le vendite totali dell'anno 2022 sono ancora il 35,5% inferiori a quelle registrare nel 2021 nel Regno Unito nello stesso periodo, per quanto riguarda l'hardware console.