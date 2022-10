NEO: The World Ends with You disponibile su Steam

Dopo un anno di esclusiva su Epic Games Store, Square Enix ha lanciato il gioco di ruolo d'azione giapponese NEO: The World Ends with You su Steam. Si tratta dello stesso titolo, in offerta lancio a 44,99€ invece di 59,99€.

NEO: The World Ends with You è il secondo capitolo di una serie iniziata su Nintendo DS. Purtroppo non ha avuto un grande successo, almeno stando agli ultimi dati condivisi da Square Enix. Leggiamo quali sono le ricompense per chi acquisterà la versione Steam:

Set vestiti leggendari

・Cuffie leggendarie

Aumentano notevolmente il tasso di ritrovamento degli oggetti.

・Canotta leggendaria

Aumenta notevolmente l'Attacco.

・Pantaloncini leggendari

Riducono la durata dell'atterramento di chi l'indossa.

・Sneaker leggendarie

Aumentano la velocità di movimento durante il combattimento.

・Lettore di musica leggendario

Aumenta enormemente i PF.

Set di sopravvivenza del Gioco dei Demoni

・Spilla: Salvataggio UFO

Tieni premuto il pulsante per ripristinare lentamente i PF della tua squadra.

・Vestiti: Felpa con cappuccio Virupaksa

Aumenta notevolmente i PF.

・CD: Twister (NEO Mix)

Aggiunge questa canzone come musica alternativa per il menu principale.

NEO: The World Ends with You su Steam