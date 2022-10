Silent Hill: riemerge il possibile gioco di Annapurna, verrà presentato stasera?

Il ritorno di Silent Hill sembra prevedere una serie di progetti paralleli, uno dei quali dovrebbe essere un gioco pubblicato da Annapurna dalle dimensioni più contenute e in stile indie, che era già emerso nelle voci di corridoio dei mesi scorsi e torna ora come possibile annuncio all'evento di stasera.

Lo scorso maggio era emersa la possibilità che Annapurna fosse stata incaricata di sviluppare un progetto minore legato a Silent Hill quando si parlava di un remake, un piccolo gioco da Annapurna e un nuovo capitolo, con una produzione di dimensione "indie", e in queste ore emerge anche un possibile nome del team responsabile di questo progetto: si tratterebbe di No Code, uno studio scozzese non molto conosciuto ma già esperto nell'ambito delle "storie brevi" horror, visto il suo precedente Untold Stories.



Qualcosa del genere dovrebbe essere previsto anche per Silent Hill, cosa che peraltro tornerebbe con un criptico messaggio pubblicato lo scorso agosto da No Code, nel quale il team riferiva di essere cresciuto di dimensioni e che stava "fabbricando un incubo".

Tutti questi dettagli sembrano essere messi insieme in un tweet del solito ben informato Tom Henderson, il quale in maniera piuttosto contorta sembra indicare che un Silent Hill è in sviluppo presso No Code, pubblicato da Annapurna. Questo potrebbe essere uno dei progetti minori che sono previsti per il rilancio della serie Konami, come riferito anche nel nostro punto sui rumor che abbiamo fatto poco fa. Ormai manca poco a conoscere la verità, con l'appuntamento fissato per questa sera alle 23:00 e l'evento trasmesso in diretta anche su Multiplayer.it.