PS5 è la console più venduta in UK a settembre 2022, mese positivo per tutti

PS5 si conferma anche a settembre 2022 la console più venduta nel Regno Unito, in un mese che sembra essere stato positivo per tutti e tre i concorrenti, almeno in base a quanto riferito da Christopher Dring su Twitter.

L'editor di GamesIndustry.biz ha pubblicato uno stringato tweet che probabilmente precede l'articolo che conterrà un'analisi più estesa dei dati di vendita relativi al mese scorso, comunicando intanto come settembre 2022 sia stato un mese molto positivo per le vendite di console, a quanto pare per tutti i concorrenti presenti sul mercato.



In attesa di vedere informazioni più precise, sembra dunque che Sony, Nintendo e Microsoft abbiano raggiunto buoni risultati nel Regno Unito il mese scorso, cosa che conferma il recente trend positivo visto di recente, grazie all'incremento di scorte disponibili soprattutto per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X.

Come riferito in precedenza, qualcosa sta decisamente cambiando nelle linee produttive delle console next gen, che hanno aumentato in maniera sensibile la portata delle consegne incrementando gli stock di console disponibili sul mercato, in una maniera che non si era mai vista nei mesi precedenti.

In base a quanto riferito da Dring, settembre "è stato un mese molto forte per le vendite console", con "tutte e tre che hanno fatto un salto in avanti", compreso un "grosso incremento negli stock di Xbox Series X".

In ogni caso, "PS5 mantiene la prima posizione", mentre la situazione pare sia condivisa anche presso altri mercati in base a quanto sentito dal giornalista. D'altra parte, abbiamo visto l'andamento positivo nell'incremento delle scorte di questo periodo, tanto che Sony sembra abbia intenzione di piazzare ben 30 milioni di PS5 nel corso del prossimo anno fiscale.