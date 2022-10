Immortality disponibile su Netflix, gratis per tutti gli abbonati

Immortality è disponibile gratis per tutti gli abbonati a Netflix, nella sezione giochi dell'applicazione. Quindi è possibile giocarci su sistemi mobile iOS e Android senza costi aggiuntivi. Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'ultimo capolavoro scritto da Sam Barlow, autore di Her Story, Telling Lies e Silent Hill: Shattered Memories.

Vediamo il trailer di lancio:

Immortality è la ricostruzione della carriera cinematografica dell'attrice Marissa Marcel, una grande promessa del cinema, con un forte tocco lynchiano. La ragazza esordì nel mondo della pubblicità, prima di essere scritturata nel 1968 per il film "Ambrosio" del regista Arthur Fischer, in cui interpretava il ruolo di Matilda. Purtroppo la pellicola non fu mai distribuita nelle sale. Nel 1970 la Marcel trovò un altro ruolo nel film "Minsky" di John Durick, regista esordiente che era stato direttore della fotografia di Ambrosio. Anche questo film non arrivò mai nei cinema. Passarono gli anni e la Marcel sparì dalla circolazione, fino almeno al 1999, quando tornò sul set di un nuovo film di Durick, Two of Everything. Purtroppo la morte di Durick bloccò anche quel film. Da allora della Marcel non si seppe più niente.

Ora spetta al giocatore manipolare il girato dei tre film con una moviola virtuale e scoprire cosa le è successo. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Immortality. Se non ci avete ancora giocato su PC e Xbox, approfittate dell'arrivo su sistemi mobile per recuperarlo, perché ne vale davvero la pena.