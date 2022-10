The Sims 4 free-to-play disponibile su Steam e EA Play

Come ampiamente annunciato, Electronic Arts ha lanciato la versione free-to-play di The Sims 4, disponibile su Steam ed EA Play. Si tratta sostanzialmente dello stesso gioco lanciato ormai anni fa, ma ad accesso gratuito. Le espansioni rimangono a pagamento.

Volendo sono disponibili da subito anche dei bundle, acquistabili a prezzo ridotto, che comprendono diverse espansioni. Per il lancio della versione free-to-play di The Sims 4, Electronic Arts ha messo in offerta tutta i contenuti aggiuntivi.

Sbriglia la tua immaginazione e crea un mondo di Sims che esprimano la tua personalità! Scarica gratis e personalizza ogni dettaglio dei Sims, delle abitazioni e molto altro! Scegli in che modo i Sims appaiono, si comportano e si vestono, poi decidi come vivranno giorno dopo giorno. Progetta e costruisci case incredibili per ogni famiglia, poi decorale con i mobili e gli arredi che preferisci. Visita i vari quartieri dove potrai conoscere altri Sims e saperne di più sulle loro vite. Scopri splendide località dalle ambientazioni sempre diverse e intraprendi avventure sull'onda del momento. Gestisci gli alti e bassi della quotidianità dei Sims, e scopri che succede ricreando le situazioni della vita reale. Racconta le tue storie a modo tuo mentre sviluppi relazioni, intraprendi carriere, persegui aspirazioni di vita e ti immergi in questo gioco straordinario dalle infinite possibilità.

The Sims 4 free-to-play su Steam

Da notare che gli abbonati a EA Play possono usufruire gratuitamente dei contenuti dell'espansione Al Lavoro!