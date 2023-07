Sonic Frontiers ha venduto meglio di quanto SEGA si aspettasse

Sonic Frontiers è andato oltre le aspettative di SEGA in fatto di vendite. A dirlo è stato Yukio Sugino, presidente e COO della compagnia in un'intervista con la rivista giapponese Famitsu, in cui purtroppo non sono stati forniti numeri aggiornati.

Gli ultimi dati di vendita di Sonic Frontiers parlano di più di tre milioni e mezzo di copie vendute, secondo Sugino un dato andato oltre le attese.

Pare inoltre che i fan abbiano approvato il nuovo corso di Sonic, con feedback molto positivi sul gioco, cosa che ha reso felice SEGA.

Sonic Frontiers riceverà presto altri DLC gratuiti, come annunciato da SEGA stessa, anche se non ne sono stati svelati i contenuti. In futuro ne sapremo di più.

L'affermazione di Sugino è arrivata in merito a una domanda sui risultati migliori di SEGA nell'anno fiscale 2023. Secondo il dirigente, anche il film Sonic the Hedgehog 2 ha fatto molto bene, superando i 405 milioni di dollari di incassi globali. Nella stessa intervista si è parlato anche di possibili reboot e remake di Sonic.