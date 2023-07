Testament: The Order of High Human, la recensione di un gioco da dimenticare

Aran, il re immortale del regno di Tessara, è stato tradito da suo fratello Avra ed è finito mezzo morto nelle mani legnose di tal Padre Natura, che gli ha salvato la vita per tenerlo prigioniero, non si sa per quanto tempo e non si sa bene perché. Nel mentre il mondo è sprofondato nel caos, razziato da orde di spietati orchi che hanno massacrato intere popolazioni e preso il controllo di numerosi territori. Fortuna che la situazione è recuperabile, almeno si spera. All'inizio del gioco vediamo Aran scappare dalle grinfie di Padre Natura e, invece di lanciare un OnlyFans per cercare di monetizzare sugli orchi con la parafilia per gli esseri umani, decidere di salvare la situazione recuperando i poteri perduti per fermare suo fratello, cui evidentemente non spedirà più gli auguri di Natale. Varrà la pena di guidarlo in questa impresa? Ma proprio no, come scoprirete leggendo la recensione di Testament: The Order of High Human .

L'avvio non è nemmeno malvagio, a dirla tutta. Nel giro di pochi minuti Aran esce dalla casa di Padre Natura, impara a saltare e accovacciarsi, ad arrampicarsi e a interagire con il mondo di gioco. Successivamente imparerà anche a correre sulle pareti e a salire (lentamente) sulle corde. La fuga è abbastanza rocambolesca, con la vecchia corteccia che riesce ad avere apparentemente la meglio, gettando l'eroe in un precipizio. Fortunatamente, o sarebbe meglio dire sfortunatamente, i poteri forti non vogliono che Aran muoia e lo salvano dalla rovinosa caduta. Al risveglio il nostro riesce a mettere le mani su di una spada e inizia a restituire colpi ai nemici che vogliono abbatterlo, siano essi orchi, canidi feroci, golem, demonietti fiammeggianti, zombi, guerrieri corazzati, maghi o qualunque altra creatura si frapponga sulla sua strada. Purtroppo la spada segna anche il momento in cui si capisce perché l'opzione Disinstalla a volte possa emanare una carica erotica quasi irresistibile.

Il sistema di combattiment-lol

Combattere può rivelarsi un'esperienza terribile in Testament

Il sistema di combattimento di Testament è qualcosa che non esitiamo a definire terrificante. Il buon Aran può portare attacchi rapidi, attacchi potenti e schivare, e fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che... è tutto qui. Ossia no, non è tutto qui, perché gli attacchi sono scivolosissimi (leggasi: feedback dei colpi andati a segno inesistenti), ci sono delle combo praticamente inutili che possono essere sbloccate spendendo i punti abilità, i nemici sono dei perfetti idioti che usano delle tattiche elementari (sostanzialmente si lanciano a testa bassa contro il giocatore) e non riescono a inseguire l'eroe nemmeno su di una scaletta, mentre la difficoltà è determinata soprattutto dall'energia dei nemici, che in alcuni casi sono delle vere e proprie spugne e richiedono molti colpi per essere abbattuti. Quindi, con la spada ci sono due tipi di attacco e la possibilità di schivare. Nient'altro. Non aspettatevi di parare o di bloccare i colpi degli avversari o di scivolare per trarvi d'impaccio. Niente di niente.

Il sistema stealth è elementare

A fornire un po' di varietà dovrebbero pensarci l'arco e le frecce e il sistema stealth, ma il primo è sostanzialmente un puntare per cercare di colpire i punti deboli dei nemici e non ha grosse evoluzioni nel corso della storia (oltretutto in giro si trovano pochissime frecce), mentre il secondo è, come dire, una pena, basato com'è sull'antico concetto dei coni visivi e su un'intelligenza artificiale dei nemici davvero elementare, che li manda in allerta quando vedono il personaggio e non prevede alcuna possibilità di creare distrazioni, nascondersi in zone d'ombra o gestire il rumore. Comunque non temete, perché i nemici di loro sono così stupidi che ritornano nello stato di attesa pochi attimi dopo che si esce dal loro campo d'azione, anche nel caso in cui ci vedano perfettamente, tanto che la cosa si può sfruttare a proprio vantaggio in diversi modi. Da aggiungere anche che non è semplicemente possibile eliminare tutti i nemici con il sistema stealth, quindi non ha molto senso specializzarsi.

In tutto questo non mancano situazioni comiche, tra nemici che ci guardano per dei lunghi secondi non sapendo bene che fare, perché tra noi e loro c'è una temibile roccia o chissà cosa, altri che ci assaltano inferociti passando letteralmente sopra ai loro colleghi, che rimangono indifferenti alla rissa appena scoppiata per motivi misteriosi. Per ultima abbiamo lasciato la magia, fatta di incantesimi molto simili tra di loro, che sostanzialmente funzionano tutti come colpi diretti, quantomeno in fase offensiva, tanto che alla fine si tende a usare sempre il più potente a disposizione, o quelli che aiutano a ricaricarsi di energia. Va detto che ce ne sono alcuni dagli effetti più interessanti, che ad esempio consentono di bloccare più nemici o di garantire delle protezioni al protagonista, ma sono delle gocce insapore in un mare di tristezza, oltretutto senza guizzi particolari in termini di inventiva. L'incantesimo migliore è quello finale, che però si utilizza pochissimo perché costa molto in termini di mana, con quest'ultimo che non si ricarica in automatico ma tramite i pochi cristalli che il protagonista riesce a portarsi dietro.

L'uso dell'arco è banalissimo, peccato che in giro si trovino pochissime frecce

Detto questo, alcuni incantesimi sono addirittura inutilizzabili non solo perché molto lenti da lanciare, ma anche perché, dopo esserci riusciti, producono degli effetti davvero miseri in termini di danno causato, quindi li si prova brevemente e poi si passa ad altro, riesumandoli di tanto in tanto per puro amore della varietà. La sostanza è che in Testament si combatte soprattutto con la spada.

Ma non finisce qui, perché ci sono anche delle altre stranezze, legate in questo caso alla progressione e alle armi. Ad esempio ci chiediamo come mai i nemici diano tutti più o meno la stessa esperienza, anche quelli di rango più elevato, quando poi risolvere un singolo puzzle può fruttarne venti volte tanta. Come mai le armi sembrano fare tutte più o meno gli stessi danni, anche quelle che teoricamente dovrebbero essere leggendarie? Perché i combattimenti più concitati diventano la fiera del liscio, con colpi che vanno misteriosamente a vuoto pur avendo teoricamente preso il bersaglio (probabilmente dipende da delle imprecisioni nei punti di contatto delle animazioni)?

Alcuni luoghi hanno il loro fascino, va detto

Perché inserire l'obbligo di usare l'istinto (una specie di visione supplementare che indica i punti deboli dei nemici) per visualizzare degli occhi volanti che rendono invincibili alcune creature e che diventano un fastidio enorme da distruggere quando si hanno intorno decine di avversari che agiscono in modo erratico? Perché legare lo stesso sotto sistema a dei nemici resi invisibili dall'oscurità, che richiedono la tediosa ricerca di un certo numero di occhi volanti da abbattere per essere visti (intanto però, continuano a picchiarci)? Tutto sa di abbozzato e di raffazzonato e i pochi momenti in cui qualcosa funziona vengono soffocati da tutti gli altri.