Sonic The Hedgehog: in futuro potrebbe arrivare il reboot della serie, stando al presidente di SEGA

Presto potrebbero arrivare i reboot o remake di alcuni classici di SEGA , compreso Sonic The Hedgehog . A dirlo è stato Yukio Sugino, presidente e COO della compagnia, in un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, che ha puntato il dito in particolare sul porcospino blu per un potenziale reboot.

Sonic riparte da zero?

La questione è emersa quando l'intervistatore ha chiesto informazioni su Samba De Amigo: Party Central, un revival del gioco ritmico del 1999 in uscita il 29 agosto 2023 su Nintendo Switch.

Nella domanda, l'intervistatore aveva parlato del gioco come di un reboot, ma Sugino lo ha corretto affermando: "in testa mia non è un reboot, ma un nuovo gioco della serie." Sugino è quindi passato subito a parlare di Sonic Superstars, di cui ancora non si conosce la data d'uscita, affermando che sarà un "ritorno all'azione 2D" e che "anche se è un nuovo gioco, vorrei introdurci anche della misure stile reboot."

Stando a Sugino, SEGA valuta sempre la possibilità di realizzare reboot e remake delle sue proprietà intellettuali, che però devono essere programmati al momento giusto, a seconda della proprietà intellettuale stessa. Naturalente quella di Sonic è la proprietà intellettuale più soppesata da questo punto di vista, perché centrale per gli affari della compagnia: "Sonic" è anche l'IP di punta di SEGA e, parallelamente al nuovo gioco, stiamo considerando reboot o remake."

Naturalmente le parole di Sugino non vanno prese come un annuncio, ma come un proposito per il futuro di Sonic. Intanto aspettiamo i nuovi capitoli della serie, che sta seguendo varie direzioni, come visto con Sonic Frontiers.