GTA 6: giovane accusato dell'enorme furto di dati ritenuto psichicamente incapace per il processo

La fuga di notizie

La presunta mappa di GTA 6 secondo un vecchi leak

I fatti risalgono a settembre 2022, quando emersero più di 90 tra video e immagini di una build di sviluppo di GTA 6, che fuorno condivise online. Kurtaj fu arrestato il giorno seguente con il sospetto di essere collegato alla fuga di notize.

Oltre alle accuse per il caso GTA 6, a Kurtaj sono stati attribuiti anche gli hacking di Uber e Revolut, oltre che quello di NVIDIA di febbraio 2022, realizzato insieme a un suo amico hacker di diciassette anni di cui non è mai stato svelato il nome a causa della sua minore età.

I due rubavano dati alle grandi compagnie per poi chiedere loro un riscatto per non divulgarli. In totale, Kurtaj ha dodici accuse pendenti, tra frodi e tentativi di ricatto. Il vizio di mente però, potrebbe portarlo a non affrontare alcun processo direttamente. Ciò non significa che non possa essere sanzionato in qualche modo, ad esempio con l'interdizione perpetua dall'uso dei computer, ma staremo a vedere cosa deciderà la giuria.