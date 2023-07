Marathon: arriva il multiplayer lead Andrew Witts di Halo Infinite, passato a Bungie

È comunque curioso notare come rimangano piuttosto saldi i legami tra 343 Industries e Bungie, cosa che dimostra come le radici dei due team siano fondamentalmente comuni, anche se in questo caso c'è stata l'interruzione prezzo Epic Games ad arricchire il curriculum del soggetto.

Marathon è il nuovo gioco di Bungie annunciato nel corso del recente PlayStation Showcase come uno dei molti progetti live service in sviluppo presso i first party di PlayStation Studios.

Considerando l'esperienza del team in questione, questo è probabilmente uno dei maggiori - se non il maggiore - tra i progetti di questo tipo in sviluppo presso Sony.



Marathon è legato a un vecchio franchise di Bungie, creato tra i primi progetti della compagnia e legato in particolare alle piattaforme Mac, ma a quanto pare è stato profondamente rielaborato con questa nuova incarnazione, la sui natura è multipiattaforma, dunque non sarà un'esclusiva PlayStation.