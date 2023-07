Persona 3 Reload pare sia l'unica riedizione prevista per la serie, secondo un leaker

Un leaker considerato potenzialmente affidabile per quanto riguarda le questioni relative ad Atlus ha riferito che Persona 3 Reload potrebbe essere l'unica riedizione prevista per la serie in questione, dunque non ci sarebbero altri remaster o remake in lavorazione su altri capitoli.

In base a quanto riferito, sembra che gran parte dell'organico di Atlus sia, al momento, impegnato già da tempo su Persona 6, ma ci sono ben 4 giochi in arrivo sulla serie, tra quelli già annunciato e in uscita sul mercato e altri ancora in lavorazione o ancora da annunciare.

Questi titoli sarebbero Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Persona 6 e Persona Asa, quest'ultimo ancora non annunciato e dunque un titolo segreto ma in sviluppo già da tempo presso Atlus. Su quest'ultimo non ci sono ancora informazioni, ma potrebbe essere uno spin-off, considerando che con Persona 6 in sviluppo è difficile che siano già stati avviati i lavori su un altro capitolo della serie regolare.