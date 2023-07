PlayStation regala 6 mesi di Apple TV+: torna la promozione per i possessori di PS4 o PS5

Se invece si possiede PS5 le condizioni appaiono decisamente più favorevoli: in questo caso i mesi gratuiti di Apple TV+ sono 6 ed è possibile attivare la promozione anche nel caso in cui si sia già abbonati al servizio video di Apple.

Sony PlayStation regala altri 6 mesi di Apple TV+ , con la promozione dedicata ai possessori di PS4 e PS5 , con termini differenti, che torna di nuovo disponibile, attraverso una collaborazione tra la compagnia nipponica ed Apple per diffondere il servizio video in abbonamento.

Apple TV+ in regalo con PlayStation: ecco come fare

Per poter accedere alla promozione non c'è molto da fare: basta possedere una delle due console, scaricare l'app di Apple TV e accedere con il proprio ID Apple per far partire il periodo di prova gratuita del servizio video, che sarà dunque di 3 mesi con PS4 (se non si possiede già un abbonamento) o di 6 mesi con PS5.

Trovate tutte le informazioni sulla pagina ufficiale dedicata alla promozione in questione, che riporta anche i limiti di tempo entro i quali può essere sfruttata, ovvero il 31 luglio 2023. L'offerta, peraltro, non è cumulabile con altre promozioni in corso per Apple TV+.