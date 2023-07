Nintendo Famicom: lo storico NES giapponese compie oggi 40 anni

Il 15 luglio 1983 è una data storica per i videogiochi: esattamente 40 anni fa usciva infatti in Giappone il Nintendo Family Computer, abbreviato come Famicom, ovvero la versione originale di quello che in occidente sarebbe stato identificato come "NES", o semplicemente "Nintendo".

Si trattava di un dispositivo rivoluzionario: un hardware a 8-bit basato su cartucce e dotato di due controller con croce direzionale e quattro tasti frontali (due standard e due dedicati alla selezione dei menù). Sebbene non si tratti affatto della prima console in assoluto, appartenendo in effetti a quella che può essere considerata la terza generazione di questi dispositivi, il Famicom ha ricoperto un'importanza particolare nella storia dell'industria.