Square Enix, azioni in calo del 14% dopo i dati di Final Fantasy 16

Le azioni di Square Enix hanno subito un calo del 14% in Giappone in seguito ai dati di vendita di Final Fantasy 16, che come sappiamo finora sono stati positivi ma non abbastanza rispetto agli enormi costi di sviluppo del gioco.

C'è infatti ben poco da dire rispetto al crollo dei profitti registrato da Square Enix, con un eloquente -78,5% a confermare una situazione tutt'altro che rosea per il publisher nipponico, nonostante le vendite siano di fatto aumentate.

Quando la borsa di Tokyo ha chiuso, questo venerdì, il valore per singola azione di Square Enix era pari a 6.366 yen, ma all'apertura di oggi tale cifra è scesa fino a 5.457 yen: il punto più basso per l'azienda da maggio 2022, nonché il calo giornaliero peggiore degli ultimi tre anni.